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ارتفاع كبير على اسعار الذهب في الاردن

ذهب
ذهب
 
الجمعة، 13-06-2025 12:26 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، بمقدار دينار و20 قرشا للغرام الواحد مقارنه بسعر يوم أمس الخميس، متأثرا بزيادة أثمان المعدن الأصفر عالميا.

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وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): "إن سعر الذهب عيار 21 لغايات الشراء من محلات الصاغة بلغ عند 69.50 دينار"، مبينا أن السوق المحلية مغلقة، اليوم الجمعة.


وأضاف أن سعر المعدن الأصفر بلغ بالسوق العالمية صباح اليوم الجمعة، عند 3425 دولارا للأونصة الواحدة، بعد العدوان الإسرائيلي على إيران، وتداعياته السياسية على العالم.

 
gnews

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