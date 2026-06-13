السبت 2026-06-13 11:48 ص

ارتفاع كبير على اسعار الذهب في الاردن

ذهب
ذهب
 
السبت، 13-06-2026 10:47 ص
الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين عند 86.60 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 82.30 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 99.40 و 76.20 دينارا على التوالي.
 
 


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