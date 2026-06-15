الإثنين 2026-06-15 10:40 ص

ارتفاع كبير وقفزة مفاجئة على أسعار الذهب في الأردن

ارتفاع كبير وقفزة مفاجئة على أسعار الذهب في الأردن
ارتفاع كبير وقفزة مفاجئة على أسعار الذهب في الأردن
 
الإثنين، 15-06-2026 10:13 ص
الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، اليوم الاثنين، ارتفاعاً ملحوظاً، وفق نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وارتفع سعر بيع جرام الذهب من عيار 21 إلى 88.400 دينار مقابل 84.000 دينار للشراء .

وتالياً التسعيرة :


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