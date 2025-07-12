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ارتفاع كبير يطرأ على أسعار الذهب محلياً

ذهب
ذهب
 
السبت، 12-07-2025 08:09 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم السبت، عن التسعيرة الرسمية لأسعار الذهب في السوق المحلية، حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأيام الماضية.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين 68.1 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء من المواطنين 65.9 دينارًا.

وتالياً التسعيرة :


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