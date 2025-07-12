ارتفاع كبير يطرأ على أسعار الذهب محلياً

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين 68.1 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء من المواطنين 65.9 دينارًا.
وتالياً التسعيرة :
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