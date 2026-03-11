ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 0.62% في كانون الثاني 2026

02:20 م

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري بشأن الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي والذي رصد ارتفاعًا في كميات الإنتاج الصناعي لكانون ثاني من 2026 نسبته 0.62% مقارنة مع الشهر المقابل من 2025، وانخفاضا في كميات الإنتاج الصناعي بنسبة (0.25%) لشهر كانون الثاني مقارنة مع كانون الأول الذي سبقه من 2025. اضافة اعلان





وبلغ الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لكانون الثاني من 2026 ما مقداره 88.55 مقابل 88.0 لنفس الفترة من 2025، كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر كانون الثاني من 2026 ما مقداره 88.55 مقابل 88.78 مقارنة مع كانون الأول الذي سبقه من 2025.



وقد جاء الارتفاع المسجل في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لدى مقارنته بشهر كانون الثاني 2025 نتيجة لارتفاع كميات الإنتاج من قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 6.99% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%، وارتفاع كميات إنتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة 8.62 والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%. في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة (0.26%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%.



أما لدى المقارنة بكانون الأول من 2025، فقد جاء الانخفاض في الرقم القياسي محصلة لتراجع كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة (1.11%) وارتفاع كميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 6.45% وكذلك ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة 7.09%.









