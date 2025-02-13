ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.10% لعام 2024

الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال العام الماضي 2024، ليبلغ 87.70 نقطة، مقابل 86.74 نقطة في العام 2023، وبارتفاع نسبته 1.10 بالمئة.

اضافة اعلان



ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي لعام 2024 مع عام 2023، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.45 بالمئة، وارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 7.31 بالمئة وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 5.83 بالمئة.



وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة الصادر اليوم الخميس، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في كانون الأول من عام 2024 بنسبة 4.67 بالمئة، ليصل إلى 88.47 نقطة مئوية مقابل 84.53 نقطة مقارنة مع الشهر المقابل من 2023.



وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لكانون الأول من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023، نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 4.59 بالمئة، وارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.06 بالمئة، وارتفاع كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 10.24 بالمئة.



ووفق التقرير، ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في كانون الأول لعام 2024 بنسبة 0.87 بالمئة، ليبلغ 88.47 نقطة، مقابل 87.71 نقطة مقارنة مع تشرين الثاني الذي سبقه من نفس العام.