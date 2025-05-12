ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 2.73%

الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 87.62 نقطة مقابل 85.29 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 2.73 بالمئة.

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ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي للربع الأول من العام الحالي مع نفس الفترة من عام 2024، ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.20 بالمئة وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 4.97 بالمئة، في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 8.03 بالمئة.



وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة الصادر اليوم الاثنين، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في شهر آذار من العام الحالي بنسبة 1.73 بالمئة ليصل إلى 87.62 نقطة مئوية مقابل 86.13 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي.



وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آذار الماضي مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.38 بالمئة وارتفاع كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 4.02 بالمئة، في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 23.89 بالمئة.



ووفق التقرير، ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في شهر آذار الماضي بنسبة 0.44 بالمئة، ليصل الى ما مقداره 87.62 مقابل 87.24 مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه من نفس العام.