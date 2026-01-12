الإثنين 2026-01-12 03:06 م

ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي في 11 شهرًا من 2025

الإثنين، 12-01-2026 02:22 م
الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي، والذي رصد ارتفاعًا في كميات الإنتاج الصناعي لـ11 شهرًا الأولى من عام 2025، بنسبة بلغت 1.44 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024.اضافة اعلان


أما على المستوى الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.38 بالمئة لشهر تشرين الثاني من عام 2025 مقارنة مع الشهر المقابل له من عام 2024، وارتفع بنسبة 0.74 بالمئة مقارنة مع شهر تشرين الأول الذي سبقه من العام نفسه، علمًا بأنه جرى تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلًا من (2010=100).

وبلغ الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لـ11 شهرًا الأولى من عام 2025 ما مقداره 88.90 نقطة مئوية مقابل 87.63 نقطة مئوية لنفس الفترة من عام 2024، فيما بلغ الرقم القياسي لشهر تشرين الثاني الماضي ما مقداره 88.92 نقطة مئوية مقابل 87.71 نقطة مئوية للشهر نفسه من عام 2024.

وسجّل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين الثاني الماضي ما مقداره 88.92 نقطة مئوية مقابل 88.26 نقطة مئوية مقارنة مع شهر تشرين الأول الماضي.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لـ11 شهرًا الأولى من العام الماضي مع الفترة نفسها من عام 2024، ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.34 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7 بالمئة، وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.99 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4 بالمئة، كما ارتفعت كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 2.91 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9 بالمئة.

وارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين الثاني الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2024، نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.74 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7 بالمئة، وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 16.06 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4 بالمئة، في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 1.33 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9 بالمئة.

وبمقارنة الرقم القياسي لشهر تشرين الثاني من عام 2025 مع شهر تشرين الأول الذي سبقه من العام نفسه، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.04 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7 بالمئة، وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.62 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4 بالمئة، في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 3.50 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9 بالمئة.

ويعتمد احتساب الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي على عيّنة مختارة من مسح المنشآت الصناعية، تشمل حوالي 300 منشأة، يتم جمع بياناتها بشكل شهري.
 
 


