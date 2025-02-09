ارتفاع لافت بعدد الحاويات الواردة لميناء العقبة الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- كشفت معطيات إحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية، أن عدد الحاويات الواردة للمملكة عبر ميناء حاويات العقبة، ارتفع خلال الشهر الماضي بشكل لافت بنسبة 85.9 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2024.

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وحسب المعطيات الإحصائية التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، زاد عدد الحاويات الواردة عبر ميناء الحاويات خلال الشهر الماضي، إلى 41519 حاوية، مقابل 22332 حاوية للفترة نفسها من 2024.