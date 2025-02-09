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ارتفاع لافت بعدد الحاويات الواردة لميناء العقبة الشهر الماضي

صورة جوية لمدينة العقبة
العقبة
الأحد، 09-02-2025 01:17 م

الوكيل الإخباري-   كشفت معطيات إحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية، أن عدد الحاويات الواردة للمملكة عبر ميناء حاويات العقبة، ارتفع خلال الشهر الماضي بشكل لافت بنسبة 85.9 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2024.

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وحسب المعطيات الإحصائية التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، زاد عدد الحاويات الواردة عبر ميناء الحاويات خلال الشهر الماضي، إلى 41519 حاوية، مقابل 22332 حاوية للفترة نفسها من 2024.


وارتفع كذلك عدد الحاويات الصادرة من المملكة خلال الشهر الماضي عبر ميناء حاوية العقبة، بنسبة 19.4 بالمئة، وصولا إلى 8204 حاويات مقابل 6872 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، الارتفاع بعدد الحاويات الواردة والصادرة، لحالة الاستقرار التي بدأت تظهر بمنطقة البحر الأحمر ما أسهم في انسياب وصول بواخر الحاويات. 

 
gnews

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