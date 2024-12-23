ارتفاع مؤشر بورصة عمان بنسبة 0.39%

وبلغ حجم التداول 26.1 مليون سهم، موزعة على 2238 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 19.5 مليون دينار.
وبمقارنة أسعار إغلاق الشركات المتداولة، تبين أن أسهم 25 شركة سجلت ارتفاعًا، مقابل انخفاض أسهم 25 شركة أخرى، في حين استقرت أسهم 39 شركة دون تغيير.
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