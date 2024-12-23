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ارتفاع مؤشر بورصة عمان بنسبة 0.39%

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أرشيفية
الإثنين، 23-12-2024 03:46 م

الوكيل الإخباري- أنهت بورصة عمان تعاملاتها اليوم الاثنين، بارتفاع مؤشرها بنسبة 0.39 بالمئة ليصل إلى النقطة 2453.

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وبلغ حجم التداول 26.1 مليون سهم، موزعة على 2238 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 19.5 مليون دينار.


وبمقارنة أسعار إغلاق الشركات المتداولة، تبين أن أسهم 25 شركة سجلت ارتفاعًا، مقابل انخفاض أسهم 25 شركة أخرى، في حين استقرت أسهم 39 شركة دون تغيير.

 
gnews

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