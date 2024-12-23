ارتفاع مؤشر بورصة عمان بنسبة 0.39%

الوكيل الإخباري- أنهت بورصة عمان تعاملاتها اليوم الاثنين، بارتفاع مؤشرها بنسبة 0.39 بالمئة ليصل إلى النقطة 2453.

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وبلغ حجم التداول 26.1 مليون سهم، موزعة على 2238 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 19.5 مليون دينار.