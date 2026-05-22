ارتفاع مؤشر بورصة عمان نهاية الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي ليوم الخميس 21/05/2026 حوالي (20.2) مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة (5.8) مليون سهم، نفذت من خلال (5,274) عقداً.اضافة اعلان


وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى (3993.58) نقطة، بارتفاع نسبته (0.38%).

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، والبالغ عددها (98) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (40) شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و(28) شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 2.11%, وانخفض الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.33%، وارتفع الرقم القياسي قطاع المالي بنسبة 0.20%.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي مسافات للنقل المتخصص بنسبة (6.17%), اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة (5.00%), الآلبان الأردنية بنسبة (4.93%), المجموعة العربية الأوروبية للتأمين بنسبة (4.92%), و العربية لصناعة الالمنيوم/ارال بنسبة (4.80%). 
 
 


