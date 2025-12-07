ارتفاع مبيعات الشقق فوق الـ150 م² بنسبة 6% منذ بداية العام الحالي

الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الحالي 33,733 شقة، بارتفاع بلغت نسبته 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت مبيع 33,440 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

ووفق البيانات بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في تشرين الثاني الماضي 3,019 شقة، مقارنة مع 2,906 شقق في الشهر ذاته من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 4%، وانخفاض نسبته 5.4% مقارنة بشهر تشرين الأول الذي سبقه، والذي سجل 3,190 شقة.



ووفق التقرير، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الحالي بنسبة 6%، لتبلغ 16,180 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت خلالها 14,370 شقة.



كما ارتفعت مبيعات الشقق من المساحة ذاتها خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 5%، لتبلغ 1,346 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، التي بلغت خلالها 1,283 شقة.