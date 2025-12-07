ارتفاع مبيعات الشقق فوق الـ150 م² بنسبة 6% منذ بداية العام الحالي

ووفق البيانات بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في تشرين الثاني الماضي 3,019 شقة، مقارنة مع 2,906 شقق في الشهر ذاته من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 4%، وانخفاض نسبته 5.4% مقارنة بشهر تشرين الأول الذي سبقه، والذي سجل 3,190 شقة.
ووفق التقرير، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الحالي بنسبة 6%، لتبلغ 16,180 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت خلالها 14,370 شقة.
كما ارتفعت مبيعات الشقق من المساحة ذاتها خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 5%، لتبلغ 1,346 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، التي بلغت خلالها 1,283 شقة.
وارتفع أيضًا عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة 3% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الحالي، لتبلغ 10,430 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت خلالها 10,081 شقة.
-
أخبار متعلقة
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن السبت
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الجمعة
-
تراجع التحصيل من بند الرسوم الجمركية 1.7% خلال أول 9 شهور من 2025
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
أسعار الذهب ترتفع محلياً في التسعيرة الثانية
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع