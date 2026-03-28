ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 11.7%

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة 741 ألف متر مربع، مقارنة مع 839 ألف متر مربع للشهر نفسه من 2025، بانخفاض نسبته 11.7%.
وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 660 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 579 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من 2025 بارتفاع نسبته 14%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 81 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 260 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض نسبته 69%.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 89% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و11% للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 63.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الشهر نفسه، بانخفاض نسبته6.2% للشهر ذاته من 2025، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته30.1 بالمئة، بارتفاع نسبته 54.4% عن الفترة نفسها من 2025 وإقليم الجنوب ما نسبته 6.4% بانخفاض نسبته 50%.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، سجلت محافظة جرش أعلى نسبة إذ بلغت13.1%، بمساحة مقدارها 0.079 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت مادبا أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 3.1%، بمساحة مقدارها 0.019 متر مربع لكل فرد.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 47.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال كانون الثاني الماضي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 52.2%، وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 354 ألف متر مربع، مقابل نحو 546 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض نسبته35.2%.
