ارتفاع معدّل أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من شباط

كما بلغ معدل سعر البنزين أوكتان (90) في الأسبوع الثالث من شهر شباط الحالي 638 دولارًا للطن مقارنة مع 634 دولارًا في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.6%.
وارتفع معدل سعر الديزل من 634 دولارًا للطن إلى 649 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 2.4%، وارتفع معدل سعر الكاز من 669 دولارا للطن إلى 688 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت نحو %2.8.
وارتفع معدل سعر زيت الوقود من 428 دولارا للطن إلى 436 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.9%، وفق النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية للأسبوع الثالث من شهر شباط 2026.
كما بلغ معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط الحالي 541 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر كانون ثاني الماضي والذي بلغ 521 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 3.8%.
بالمقابل انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من شهر شباط الحالي ليصبح 71 دولارًا للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والبالغ نحو 72 دولارا للبرميل وبنسبة انخفاض بلغت نحو 1.4%.
