ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.29% في كانون الثاني

وبين التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، أن ما أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الثاني من عام 2025 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 بشكل رئيسي مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 14.99 بالمئة، والتبغ والسجائر بنسبة 12.73 بالمئة، واللحوم والدواجن بنسبة 8.71 بالمئة، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بنسبة 5.31 بالمئة، والثقافة والترفيه بنسبة 4.96 بالمئة، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة الأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 3.57 بالمئة، والملابس بنسبة 2.42 بالمئة، والأسماك ومنتجات البحر بنسبة 2.08 بالمئة، والأدوات المنزلية بنسبة 1.74 بالمئة.
وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في شهر كانون الثاني للعام الحالي، ليصل إلى النقطة 112.23 مقابل 111.76 نقطة مقارنة مع شهر كانون الأول الذي سبقه من العام 2024، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.42 بالمئة.
وأوضح التقرير أن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الثاني من عام 2025 مقارنة مع شهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2024 مجموعة التبغ والسجائر بنسبة 5.61 بالمئة، واللحوم والدواجن بنسبة 5.12 بالمئة، والفواكه والمكسرات بنسبة 4.97 بالمئة، والمياه والصرف الصحي بنسبة 4.15 بالمئة، والشاي والبن والكاكاو بنسبة 2.06 بالمئة.
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