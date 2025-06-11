ارتفاع معدل التضخم 1.97% للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) والذي رصد ارتفاعاً بنسبة 1.97%، للأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2024.

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أما على المستوى الشهري فقد ارتفع الرقم القياسي بنسبة 1.98% لشهر أيار من عام 2025 مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.21% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر نيسان الذي سبقه من العام نفسه.



وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 ما مقداره 112.46 مقابل 110.29 للفترة نفسها من عام 2024.



أما على المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار من عام 2025 ما مقداره 112.77 مقابل 110.58 للشهر نفسه من عام 2024، وبلغ الرقم القياسي لشهر أيار من عام 2025 ما مقداره 112.77 مقابل 112.53 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.



وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 مع الفترة نفسها من عام 2024، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 19.44%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 12.62%، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة 7.77%، و"الشاي والبن والكاكاو" بنسبة 6.73%، و"التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى" بنسبة 5.41 %.



وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار من عام 2025 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2024 بشكل رئيسي مجموعة "الأمتعة الشخصية"، و"الفواكه والمكسرات"، و"التبغ والسجائر"، و"الشاي والبن والكاكاو"، و"التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى"، في حين أسهم في تقليل الارتفاع مجموعة "الأدوات المنزلية"، و"الأثاث والسجاد والمفارش"، و "الأسماك ومنتجات البحر"، و "الأجهزة المنزلية".