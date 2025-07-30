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ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

الذهب
الذهب
 
الأربعاء، 30-07-2025 11:50 ص

الوكيل الإخباري-     ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية 40 قرشا ، الأربعاء ، وفقًا للنقابة العامة لأصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين 67.6 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 65.4 دينارًا.

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