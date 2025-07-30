ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين 67.6 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 65.4 دينارًا.
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