ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعا بمقدار 30 قرشا اليوم الأربعاء، وفق النشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبحسب التسعيرة فقد بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 "الأكثر تداولاً بين المواطنين 84.00 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 80.900 دينار.

