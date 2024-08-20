ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء ، بمقدار 40 قرشا وفق نقابة تجار الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 50.7 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 48.8 دينارا للشراء منهم .



فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 45.0 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.5 دينارا للشراء منهم.





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