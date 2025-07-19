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ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن السبت

الذهب
الذهب
 
السبت، 19-07-2025 09:06 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم السبت ، عن التسعيرة الرسمية لأسعار الذهب في السوق المحلية، حيث ارتفع سعر الذهب 40 قرشا للغرام.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين 68.0 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء من المواطنين 65.8 دينارًا.

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