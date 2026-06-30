ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.9% خلال الربع الأول من 2026

وتحقق هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي خلال الربع الأول من العام رغم الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة بفعل تداعيات الحرب؛ ما يعكس قدرة الأردن على مواجهة الظروف الاستثنائية وتحويلها إلى فرص لمواصلة مسيرة النمو بثبات.
وأسهمت الإجراءات الحكومية الاقتصادية والمالية والنقدية في تعزيز النشاط الاقتصادي، عبر سلسلة من القرارات التي ساهمت في تنشيط مختلف القطاعات الصناعية.
ويؤكِّد ذلك أن جميع الأنشطة الاقتصادية حققت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2026 - بحسب التقرير الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وفي التفاصيل فإن قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والكهرباء هي أبرز القطاعات الإنتاجية التي قادت النمو الاقتصادي، حيث حقق قطاع الزراعة أعلى نسبة نمو بلغت 6.8% يليه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.3% ثم قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 4.7% ثم قطاع الكهرباء بنسبة بلغت 4.3%.
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