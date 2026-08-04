الثلاثاء 2026-08-04 11:29 ص

ارتفاع يطرأ على أسعار الذهب في الأردن

ارتفاع يطرأ على أسعار الذهب في الأردن
ارتفاع يطرأ على أسعار الذهب في الأردن
 
الثلاثاء، 04-08-2026 10:31 ص
الوكيل الإخباري-  شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة بلغ سعر بيع الغرام من عيار 21 قيراطاً 83.000 دينار، مقابل 79.000 دينار لسعر الشراء.

وتالياً التسعيرة :


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