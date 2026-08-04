ارتفاع يطرأ على أسعار الذهب في الأردن

وبحسب التسعيرة بلغ سعر بيع الغرام من عيار 21 قيراطاً 83.000 دينار، مقابل 79.000 دينار لسعر الشراء.
وتالياً التسعيرة :
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