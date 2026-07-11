ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان 2%

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الوكيل الإخباري- ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان بنسبة 2.02 بالمئة خلال الأسبوع من 5 إلى 9 الشهر الحالي، ليغلق عند 3883.9 نقطة، رغم تراجع قيمة التداولات الأسبوعية بنسبة 21.6 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق. اضافة اعلان





وسجلت المؤشرات القطاعية جميعها مكاسب خلال الأسبوع، ارتفع مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 5.07 بالمئة، وهو الأعلى بين القطاعات، فيما صعد مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2.83 بالمئة، والقطاع المالي بنسبة 0.67 بالمئة.



وأظهرت بيانات البورصة أن حجم التداول الإجمالي بلغ 46.9 مليون دينار، مقابل 59.8 مليون دينار في الأسبوع السابق، فيما انخفض المعدل اليومي للتداول إلى 9.4 مليون دينار مقارنة مع 12 مليون دينار، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة 20.2 مليون سهم، جرى تداولها من خلال 17875 عقدا.



واستحوذ القطاع المالي على الحصة الأكبر من قيمة التداولات بقيمة 20.45 مليون دينار، بما يعادل 43.62 بالمئة من إجمالي التداول، تلاه قطاع الصناعة بقيمة 17.11 مليون دينار وبنسبة 36.49 بالمئة، ثم قطاع الخدمات بقيمة 9.32 مليون دينار وبنسبة 19.88 بالمئة.



وعلى مستوى الشركات، ارتفعت أسعار أسهم 64 شركة من أصل 126 شركة جرى تداول أسهمها، مقابل انخفاض أسعار أسهم 38 شركة، في حين استقرت أسعار بقية الشركات.



وتصدرت الأردنية للاستثمارات المتخصصة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 13.33 بالمئة، تلتها الوطنية لصناعات الألمنيوم بنسبة 13.04 بالمئة، ثم فينيكس العربية القابضة بنسبة 10.14 بالمئة، وبنك صفوة الإسلامي بنسبة 9.24 بالمئة، والتأمين الأردنية بنسبة 9.20 بالمئة.





