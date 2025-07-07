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استثمار أموال الضمان يجتاز تدقيق ISO 9001:2015

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اجتياز التدقيق يعكس جاهزية داخلية متكاملة
 
الإثنين، 07-07-2025 12:34 م

الوكيل الإخباري- أعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي اجتيازه بنجاح عملية التدقيق الخارجي لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 والتي نفذتها شركة SGS العالمية، وذلك تمهيدا للحصول على الشهادة الدولية الرسمية من الشركة المانحة.

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وأكد رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكريه في بيان اليوم الاثنين، أن هذا النجاح يأتي ضمن جهود الصندوق المستمرة لتطوير أنظمته التشغيلية، وتعزيز كفاءة الحوكمة المؤسسية، من خلال نموذج إداري يوازن بين جودة الأداء واستدامته.

وأوضح كناكريه أن الصندوق لا يتعامل مع أنظمة إدارة الجودة بوصفها متطلبا إداريا فحسب، بل يعدها جزءا من ثقافة مؤسسية راسخة تترجم إلى نتائج ملموسة.

 

وأشار إلى أن اجتياز التدقيق يعكس جاهزية داخلية متكاملة، والتزاما حقيقيا بالمعايير الدولية التي تعزز مكانة الصندوق كشريك استثماري موثوق. كما أكد أن التحسين المستمر أصبح جزءا من النهج اليومي في العمل، وليس مجرد استجابة آنية.

من جانبه، أشار مدير منح الشهادات في شركة SGS – الأردن المهندس هشام جلهم، إلى أن نتائج التدقيق أظهرت التزاما مؤسسيا عاليا من قبل الصندوق، وأداء متميزا في تبني أنظمة تشغيلية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مؤكدا أن هذا المستوى من النضج التنظيمي يعكس استعدادا حقيقيا للانتقال إلى مراحل أكثر تقدما من التطوير المؤسسي.


ويعد هذا الإنجاز تأكيدا إضافيا على كفاءة النموذج المؤسسي الذي يعتمده صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في إدارة موجودات تتجاوز قيمتها 17 مليار دينار أردني، والتي تعادل حوالي 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن منظومة تشغيلية منتجة ومنضبطة ومستدامة، كما يعزز ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في الأردن وقدرتها على تبني ممارسات المعايير العالمية بكفاءة واستدامة.

 
 
gnews

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