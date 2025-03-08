استثمار جديد في مدينة الموقر الصناعية بقيمة 10 ملايين دينار

الوكيل الإخباري- وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية اليوم، اتفاقية استثمار جديدة ستتخصص في مجال إنتاج الصناعات الغذائية على مساحة 33 دونما بحجم استثمار يقارب 10 ملايين دينار.

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وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، من المتوقع أن يوفر الاستثمار الجديد في مراحله التشغيلية الأولى قرابة 150 فرصة عمل في مدينة الموقر الصناعية التي تعد من كبرى المدن الصناعية في المملكة، وتضم عدة استثمارات محلية وعربية ودولية في جميع المجالات.



وقال جويعد، إن المدن الصناعية الأردنية وفي مقدمتها مدينة الموقر الصناعية أصبحت اليوم المقصد الأول للاستثمار الصناعي في المملكة، نظرا لما تقدمه من مزايا وحوافز استثمارية تستفيد منها الاستثمارات الصناعية الراغبة بإقامة مشاريعها فيها والتي تتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية وتسهيلات في الدفع بموجب قانون الاستثمار وما تتضمنه من أنظمة استثمارية أسهمت بجعل الأردن بيئة استثمارية منافسة في المنطقة ككل.



وبين أن هذا الاستثمار يعد من كبرى الاستثمارات الصناعية التي تم استقطابها لمدينة الموقر الصناعية في مجال الصناعات الغذائية وسيشكل علامة فارقة في الصناعة الوطنية وجودة المنتج الأردني من خلال صادرات الشركة التي ستصل لمختلف دول المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن مدينة الموقر الصناعية استقطبت خلال عام 2024 ما يزيد عن 26 شركة صناعية بحجم استثمار يقارب 95 مليون دينار.



وكشف عن وصول عدد الاستثمارات الصناعية في مدينة الموقر الصناعية حتى نهاية العام الماضي إلى 103 شركات صناعية بحجم استثمار وصل إلى 641 مليون دينار، استطاعت أن توفر ما يزيد عن 4700 فرص عمل، حيث تعمل هذه الاستثمارات بمجالات عدة كالصناعات الغذائية والهندسية والتعبئة والتغليف والصناعات النسيجية وغيرها.