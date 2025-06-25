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استقرار أسعار الذهب عالميا

ذهب
ذهب
 
الأربعاء، 25-06-2025 01:42 م

الوكيل الإخباري-    استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في المعاملات الفورية عند 3326.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس.

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وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3340 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 35.94 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1313.88 دولار، ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1064.01 دولار.

 
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