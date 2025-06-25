استقرار أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في المعاملات الفورية عند 3326.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس.

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