الأحد 2025-02-16 08:41 ص
 

استقرار أسعار الذهب على مستويات مرتفعة في الأردن

تعبيرية
غرام الذهب 21 يصل الى 58.3 دينارا
الأحد، 16-02-2025 07:21 ص

أالوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب على مستويات مرتفعة في الأردن اليوم الأحد .

  ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا الى 58.3 دينارا للبيع للمواطنين ، 56.3 دينارا للشراء منهم .

وتاليا التسعيرة الصادرة عن نقابة الصاغة اليوم الأحد :

اضافة اعلان

 


Image1_220251672039910740412.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

مظاهرة سابقة بتل أبيب تتهم نتنياهو بعرقلة إبرام اتفاق تبادل

فلسطين مفاوض إسرائيلي سابق يتهم نتنياهو بإضاعة فرصتين للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

أرشيفية

أسواق ومال أستراليا تحظر بيع العقارات للأجانب

الرئيس الأوكراني زيلينسكي

عربي ودولي صفقة ترامب لدعم زيلينسكي.. الموارد الأوكرانية مقابل سداد قيمة المساعدات السابقة

حركة الشحن بين الأردن وسوريا

أخبار محلية مطالبات بإعفاء رسوم "الترانزيت" بين الأردن وسوريا

تعبيرية

أخبار محلية وفاة وإصابات بين البليغة والمتوسطة خلال 24 ساعة

جانب من تبادل الأسرى

فلسطين هآرتس: على إسرائيل التمسك بصفقة التبادل

تعبيرية

نعـي فـاضل الأمن ينعى اثنين من كوادره

تعبيرية

وظائف فرص عمل للأردنيين



 



الأكثر مشاهدة