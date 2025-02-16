استقرار أسعار الذهب على مستويات مرتفعة في الأردن

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا الى 58.3 دينارا للبيع للمواطنين ، 56.3 دينارا للشراء منهم .
وتاليا التسعيرة الصادرة عن نقابة الصاغة اليوم الأحد :
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