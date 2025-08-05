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استقرار أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الذهب
الذهب
 
الثلاثاء، 05-08-2025 11:15 ص

الوكيل الإخباري-     استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية الثلاثاء، إذ بلغ سعر الذهب من عيار 21 لجهة البيع 68.1 دينارا مقارنة بـ 65.9 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.1 و60.5 و46 دينارا على التوالي.

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