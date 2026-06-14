استقرار أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

وبقي سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 "الأكثر تداولًا في السوق المحلي" عند 86.600 دينار مقابل 82.300 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة :
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