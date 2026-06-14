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استقرار أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

استقرار أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد
استقرار أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد
 
الأحد، 14-06-2026 10:30 ص
الوكيل الإخباري-  استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد وفق ما أعلنته النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبقي سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 "الأكثر تداولًا في السوق المحلي" عند 86.600 دينار مقابل 82.300 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة :


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