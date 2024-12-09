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استقرار أسعار الذهب في الأردن.. 53.2 دينارا لعيار 21

ت
أرشيفية
الإثنين، 09-12-2024 09:06 ص

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي الاثنين، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، 53.2 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 51.7 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 61.6 و47.6 دينارا على التوالي.

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