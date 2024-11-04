استقرار أسعار الذهب في الأردن.. 55.6 دينارا لعيار 21

بينما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي 49.3 دينارًا للبيع للمواطنين، و45.8 دينارًا للشراء منهم، و63.8 دينارًا للبيع للمواطنين، و61.7 دينارًا للشراء منهم.
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