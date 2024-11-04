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استقرار أسعار الذهب في الأردن.. 55.6 دينارا لعيار 21

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 04-11-2024 09:59 ص
الوكيل الإخباري-  استقرت أسعار الذهب في الأردن على ارتفاع اليوم الاثنين ، حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا إلى 55.6 دينارًا للبيع للمواطنين، و53.6 دينارًا للشراء منهم  .اضافة اعلان


بينما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي 49.3 دينارًا للبيع للمواطنين، و45.8 دينارًا للشراء منهم، و63.8 دينارًا للبيع للمواطنين، و61.7 دينارًا للشراء منهم.


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