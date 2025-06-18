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استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي

ذهب
ذهب
 
الأربعاء، 18-06-2025 11:11 ص
الوكيل الإخباري-  استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الأربعاء، 18 حزيران 2025، وفقاً للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة.اضافة اعلان


وبحسب النشرة، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 في السوق المحلية  68.700 ديناراً، مقابل سعر شراء بلغ 66.700 ديناراً .

وتالياً النشرة :


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gnews

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