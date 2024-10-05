استقرار أسعار الذهب محليا عند 53.8 دينارا للغرام

الوكيل الإخباري- استقر سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" الأكثر رغبة في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 53.8 دينارا لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 51.8 دينارا لجهة البيع.

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وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة، 61.7 و47.8 دينارا على التوالي.