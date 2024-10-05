استقرار أسعار الذهب محليا عند 53.8 دينارا للغرام

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة، 61.7 و47.8 دينارا على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان
-
بورصة عمان تنهي تداولاتها على ارتفاع
-
435 دينارا سعر ليرة الذهب الانجليزية في الأردن
-
53.8 دينارا لعيار 21.. استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس
-
عطاء لشراء 100 أو 120 ألف طن شعير
-
"الطاقة": تقنيات الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة فرصتنا لإزالة الكربون
-
106.7 مليون دولار قيمة صادرات صناعة إربد الشهر الماضي
-
انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين 0.28 % خلال 8 أشهر