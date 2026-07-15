استقرار الإيرادات المحلية وارتفاع المنح يعززان نمو الإيرادات العامة لنهاية أيار

ويعود هذا الأداء إلى استمرار نمو الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنحو 23 مليون دينار لتصل إلى حوالي مليارين و978 مليون دينار، بما يعكس كفاءة التحصيل الضريبي واستمرار فعالية الإجراءات الحكومية في تعزيز الإيرادات المحلية.
وأظهرت البيانات المالية ارتفاع المنح الخارجية بنحو 75 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025، لتصل إلى نحو 97 مليون دينار، الأمر الذي أسهم في زيادة الإيرادات العامة بنحو 79 مليون دينار، لتبلغ حوالي 4 مليارات و168 مليون دينار في الفترة ذاتها.
ويؤكد هذا الأداء على قدرة المالية العامة في المحافظة على استقرار الإيرادات وتعزيزها، رغم التحديات الإقليمية، بما يدعم استمرار تنفيذ البرامج الحكومية وتمويل أولويات الإنفاق لديها
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