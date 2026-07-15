استقرار الإيرادات المحلية وارتفاع المنح يعززان نمو الإيرادات العامة لنهاية أيار

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات المالية العامة للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2026، استقراراً في أداء الإيرادات المحلية، رغم التحديات والاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة، حيث ارتفعت الإيرادات المحلية بشكل طفيف لتصل إلى نحو 4 مليارات و71 مليون دينار، مقارنة مع 4 مليارات و67 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2025.

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ويعود هذا الأداء إلى استمرار نمو الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنحو 23 مليون دينار لتصل إلى حوالي مليارين و978 مليون دينار، بما يعكس كفاءة التحصيل الضريبي واستمرار فعالية الإجراءات الحكومية في تعزيز الإيرادات المحلية.



وأظهرت البيانات المالية ارتفاع المنح الخارجية بنحو 75 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025، لتصل إلى نحو 97 مليون دينار، الأمر الذي أسهم في زيادة الإيرادات العامة بنحو 79 مليون دينار، لتبلغ حوالي 4 مليارات و168 مليون دينار في الفترة ذاتها.