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استقرار سعر غرام الذهب عيار 21 عند 52 دينارا في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 19-09-2024 10:47 ص
الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس ، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا  52 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 50 دينارا للشراء منهم . اضافة اعلان


بينما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و 24 على التوالي ، 46.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 42.6 للشراء منهم ، 59.7 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 56.9 دينارا للشراء منهم 

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