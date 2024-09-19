استقرار سعر غرام الذهب عيار 21 عند 52 دينارا في الأردن

بينما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و 24 على التوالي ، 46.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 42.6 للشراء منهم ، 59.7 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 56.9 دينارا للشراء منهم
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