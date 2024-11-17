استقرار سعر غرام الذهب 21 عند 52 ديناراً في السوق المحلية

الوكيل الإخباري- استقرت اسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد بعد ان شهدت انخفاضات متتالية خلال الايام الماضية .

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ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا الى 52 دينارا للبيع للمواطنين ، 50 دينارا للشراء منهم .



فيما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي : 46 دينارا للبيع للمواطنين ، 42.5 دينارا للشراء منهم ، 60 دينارا للبيع للمواطنين ، 57.5 دينارا للشراء منهم.