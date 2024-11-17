الأحد 2024-11-17 08:33 ص
 

استقرار سعر غرام الذهب 21 عند 52 ديناراً في السوق المحلية

غرام الذهب 21 يصل إلى 52 دينارا
غرام الذهب 21 يصل إلى 52 دينارا
الأحد، 17-11-2024 06:07 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت اسعار الذهب  في الأردن اليوم الأحد بعد ان شهدت انخفاضات متتالية خلال الايام الماضية .

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ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا الى 52 دينارا للبيع للمواطنين ، 50 دينارا للشراء منهم .

فيما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي : 46 دينارا للبيع للمواطنين ، 42.5 دينارا للشراء منهم ، 60 دينارا للبيع للمواطنين ، 57.5 دينارا للشراء منهم.

 


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