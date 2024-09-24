استقرار سعر غرام الذهب 21 عند 53 دينارا في السوق المحلية

وبلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و 24 على التوالي 47 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 43.5 دينارا للشراء منهم ، و 60.7 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 57.9 دينارا للشراء منهم
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