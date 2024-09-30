استقرار سعر غرام الذهب 21 عند 54 ديناراً في السوق المحلية

بينما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و 24 على التوالي عند 48 دينارا للبيع للمواطنين ، 44.5 دينارا للشراء منهم ، و 62 دينارا للبيع للمواطنين ، و 59.6 دينارا للشراء منهم
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