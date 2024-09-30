الإثنين 2024-09-30 10:42 ص
 
 

استقرار سعر غرام الذهب 21 عند 54 ديناراً في السوق المحلية

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 30-09-2024 10:24 ص

الوكيل الإخباري-  استقرت أسعار الذهب  في الأردن اليوم الاثنين بعد ان سجل غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلباً السعر الأعلى حيث بلغ   54 دينارا للبيع للمواطنين ، و 52 دينارا للشراء منهم .

بينما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و 24 على التوالي عند 48 دينارا للبيع للمواطنين ،  44.5 دينارا للشراء منهم ، و 62 دينارا للبيع للمواطنين ، و 59.6 دينارا للشراء منهم 

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