استقرار سعر غرام الذهب 21 عند 54.2 دينارا في السوق المحلية

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلباً، 54.2 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 52.2 ديناراً للشراء منهم.
بينما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي عند 48.1 ديناراً للبيع للمواطنين ، 44.6 ديناراً للشراء منهم 62.4 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 60 دينارا للشراء منهم .
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