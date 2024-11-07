استقرار سعر غرام الذهب 21 عند 54.2 دينارا في السوق المحلية

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد تذبذبها بين ارتفاع وانخفاض يوم أمس، جراء تأثرها بانعكاس نتائج الانتخابات الأمريكية على اسعار الذهب عالميا .

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وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلباً، 54.2 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 52.2 ديناراً للشراء منهم.

بينما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي عند 48.1 ديناراً للبيع للمواطنين ، 44.6 ديناراً للشراء منهم 62.4 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 60 دينارا للشراء منهم .



