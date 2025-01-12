استقرار سعر غرام الذهب 21 عند 54.7 دينارا في الأردن

الوكيل الإخباري- استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا عند 54.7 دينارا للبيع للمواطنين ، 52.7 دينارا للشراء منهم في الاردن اليوم الاحد .



فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18و24 على التوالي : 48.7 دينارا للبيع للمواطنين ، 45.2 دينارا للشراء منهم ، 62.7 دينارا للبيع للمواطنين ، 60.3 دينارا للشراء منهم

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