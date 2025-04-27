استقرار نسبة الديون غير العاملة لدى البنوك المحلية عند 5.6% خلال النصف الثاني من العام الماضي

الوكيل الإخباري- استقرّت نسبة الديون غير العاملة من إجمالي الديون لدى البنوك في السوق المحلية، خلال النصف الثاني من العام الماضي عند نسبة 5.6%، وهي النسبة ذاتها التي بلغتها، في النصف الأول من العام ذاته، بعدما ارتفعت من قرابة 5%، خلال عام 2023.

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وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى أن قيمة الديون غير العاملة، بعد استثناء الفوائد المعلقة، ارتفع إلى 1.867 مليار دينار، في الفترة الممتدة من بداية تموز، وحتى نهاية كانون الأول الماضي، مقابل، 1.850 مليار دينار، للفترة الممتدة من بداية كانون الثاني، وحتى نهاية حزيران من العام الماضي.