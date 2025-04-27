استقرار نسبة الديون غير العاملة لدى البنوك المحلية عند 5.6% خلال النصف الثاني من العام الماضي

وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى أن قيمة الديون غير العاملة، بعد استثناء الفوائد المعلقة، ارتفع إلى 1.867 مليار دينار، في الفترة الممتدة من بداية تموز، وحتى نهاية كانون الأول الماضي، مقابل، 1.850 مليار دينار، للفترة الممتدة من بداية كانون الثاني، وحتى نهاية حزيران من العام الماضي.
وتعدّ الديون غير العاملة أو الديون المتعثرة، بأنها القروض التي لم تعد تحقق للبنك إيراد من الفوائد أو قد يضطر البنك لجدولتها.
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