استمرار هبوط أسعار الذهب في الأردن.. كم بلغت؟

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 من محلات الصاغة، 77.3 و59.8 و45.4 دينارا على التوالي.
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