استمرار هبوط أسعار الذهب في الأردن.. كم بلغت؟

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين، 80 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة لدى المواطنين 67.2 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 من محلات الصاغة، 77.3 و59.8 و45.4 دينارا على التوالي.

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