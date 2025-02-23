استيراد 155 ألف هاتف خلوي بـ15 مليون دينار خلال شهر

وبحسب بيان لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، اليوم الأحد، بلغت قيمة المستوردات في الفترة ذاتها من العام 2024، (10.8) مليون دينار لعدد 148 ألف جهاز، ما يعكس نموا ملحوظا في حجم الاستيراد خلال العام الحالي.
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