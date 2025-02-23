الأحد 2025-02-23 04:27 م
 

استيراد 155 ألف هاتف خلوي بـ15 مليون دينار خلال شهر

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 23-02-2025 04:05 م

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية نحو 15.1 مليون دينار خلال كانون الثاني الماضي، حيث بلغ عدد الأجهزة المستوردة 155 ألف جهاز.

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وبحسب بيان لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، اليوم الأحد، بلغت قيمة المستوردات في الفترة ذاتها من العام 2024، (10.8) مليون دينار لعدد 148 ألف جهاز، ما يعكس نموا ملحوظا في حجم الاستيراد خلال العام الحالي.

 
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