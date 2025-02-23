استيراد 155 ألف هاتف خلوي بـ15 مليون دينار خلال شهر

الوكيل الإخباري- بلغ حجم مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية نحو 15.1 مليون دينار خلال كانون الثاني الماضي، حيث بلغ عدد الأجهزة المستوردة 155 ألف جهاز.

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