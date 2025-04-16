اسعار الذهب تسجل سعراً قياساً جديداً في الاردن

وارتفع سعر بيع الذهب من عيار 21 بمقدار 60 قرشا للغرام لتبلغ 67.9 دينارا لجهة البيع من قبل المحلات مقابل 65.9 دينارا لجهة الشراء.
فيما بلغت أسعار بيع غرامات الذهب من العيارات 24 و18 و14 على التوالي 77.5 دينارًا، و56.4 دينارًا، و45.9 دينارًا على التوالي.
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