الثلاثاء 2024-12-24 04:43 م
 

اعلان صادر عن البنك المركزي الأردني

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
الثلاثاء، 24-12-2024 03:30 م
الوكيل الإخباري-   أعلن البنك المركزي الأردني اليوم الثلاثاء، تفعيل قسم خاص بالشكاوى على شركات التأمين.اضافة اعلان


يأتي ذلك بعد رفض البنك زيادة قسط التأمين الإلزامي للسائق الملتزم، ووضع خصم نسبته 15%.

كما أعلن البنك المركزي في وقت سابق الثلاثاء، فرض عقوبات على شركة التأمين التي لا تلتزم بمدد تسديد المطالبات تصل لغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار.
 
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