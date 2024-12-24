اعلان صادر عن البنك المركزي الأردني

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الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الأردني اليوم الثلاثاء، تفعيل قسم خاص بالشكاوى على شركات التأمين. اضافة اعلان





يأتي ذلك بعد رفض البنك زيادة قسط التأمين الإلزامي للسائق الملتزم، ووضع خصم نسبته 15%.



كما أعلن البنك المركزي في وقت سابق الثلاثاء، فرض عقوبات على شركة التأمين التي لا تلتزم بمدد تسديد المطالبات تصل لغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار.