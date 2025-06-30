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افتتاح الجناح الأردني المشارك في معرض فانسي فود

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أرشيفية
 
الإثنين، 30-06-2025 09:39 ص

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، الجناح الأردني المشارك بمعرض "فانسي فود شو 2025"، الذي انطلقت فعالياته مساء أمس الأحد في مدينة نيويورك.

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ويضم الجناح الأردني الذي تنظمه جمعية المصدرين الأردنيين، 24 شركة أردنية متخصصة بالصناعات الغذائية تشمل: الحلويات الشرقية والتوابل والبهارات والقهوة والشوكولاتة والمأكولات الشرق أوسطية المعلبة والمشروبات الغازية المختلفة.


وحسب بيان للجمعية اليوم الاثنين، قال الجغبير خلال افتتاح الجناح الأردني المشارك بالمعرض الذي يستمر لمدة 3 أيام، إن المشاركة الأردنية هذا العام جاءت مميزة على أكثر من صعيد، مشددا على أهمية السوق الأميركي للصادرات الصناعية الأردنية.


وأضاف إن السوق الأميركية تعد من الأسواق المحورية والمهمة جدا للصادرات الأردنية، حيث تشهد نموا مستمرا في حجم التصدير إليها، مدفوعا بجودة المنتج الأردني والمشاركة المستمرة في المعارض الدولية.


وأوضح أن هذا النمو يعود إلى الجهود المبذولة من قبل الشركات الصناعية الأردنية، والدور الكبير الذي تلعبه جمعية المصدرين الأردنيين في تنظيم المشاركة في مثل هذه الفعاليات، مشيدا بالوقت ذاته بالجهود التنظيمية واللوجستية من قبل الجمعية، والتي كان لها دور بارز في إبراز الحضور الأردني بأفضل صورة.


وأوضح أن غرفة صناعة الأردن تعمل من خلال برامج دعم الصادرات، وتنظيم المشاركة في المعارض الدولية، وتوفير التدريب والمعلومات الفنية والتسويقية، على رفع تنافسية القطاع الصناعي الأردني وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية.


وقال الجغبير "نؤمن أن فتح الأسواق وزيادة الصادرات هو الطريق لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، والصناعة الأردنية تمتلك القدرة والكفاءة لتكون منافسا حقيقيا على المستوى الدولي".

 
gnews

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