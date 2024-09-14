الأردنيون اشتروا هواتف محمولة بـ100 مليون دينار في 8 أشهر

وأكد علوش في رده على استفسارات صحافية أن مستوردات الأردن من الهواتف المحمولة تشهد تراجعاً مستمراً منذ عام 2020، حيث انخفضت قيمتها من 221.3 مليون دينار في ذلك العام إلى 205.3 مليون دينار في عام 2021، مسجلة انخفاضاً بنسبة 7.2%.
وتابع: "في عام 2022، استمرت الواردات في الانخفاض لتصل إلى 175 مليون دينار، مما يمثل تراجعاً بنسبة 14.7% مقارنة بعام 2021، كما تراجع عدد الأجهزة المستوردة من مليوني جهاز في عام 2021 إلى 1.8 مليون جهاز في 2022."
وأضاف علوش أن واردات الهواتف المحمولة شهدت انخفاضاً إضافياً في عام 2023، حيث بلغت 153.6 مليون دينار، وهو انخفاض بنسبة 12.2% مقارنة بعام 2022، مع تراجع في عدد الأجهزة المستوردة إلى 1.7 مليون جهاز.
وأشار علوش إلى أن هذه التراجعات المستمرة في استيراد الهواتف المحمولة تعود بشكل رئيسي إلى الضريبة الخاصة المفروضة على الأجهزة الخلوية، والتي تبلغ 16%.
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