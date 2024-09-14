السبت 2024-09-14 03:14 م
 
 

الأردنيون اشتروا هواتف محمولة بـ100 مليون دينار في 8 أشهر

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 14-09-2024 11:17 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ حجم مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية للشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 101.2 مليون دينار بعدد أجهزة بلغ 1.22 مليون جهاز، وفق رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش.

اضافة اعلان


وأكد علوش في رده على استفسارات صحافية أن مستوردات الأردن من الهواتف المحمولة تشهد تراجعاً مستمراً منذ عام 2020، حيث انخفضت قيمتها من 221.3 مليون دينار في ذلك العام إلى 205.3 مليون دينار في عام 2021، مسجلة انخفاضاً بنسبة 7.2%.


وتابع: "في عام 2022، استمرت الواردات في الانخفاض لتصل إلى 175 مليون دينار، مما يمثل تراجعاً بنسبة 14.7% مقارنة بعام 2021، كما تراجع عدد الأجهزة المستوردة من مليوني جهاز في عام 2021 إلى 1.8 مليون جهاز في 2022."


وأضاف علوش أن واردات الهواتف المحمولة شهدت انخفاضاً إضافياً في عام 2023، حيث بلغت 153.6 مليون دينار، وهو انخفاض بنسبة 12.2% مقارنة بعام 2022، مع تراجع في عدد الأجهزة المستوردة إلى 1.7 مليون جهاز.


وأشار علوش إلى أن هذه التراجعات المستمرة في استيراد الهواتف المحمولة تعود بشكل رئيسي إلى الضريبة الخاصة المفروضة على الأجهزة الخلوية، والتي تبلغ 16%.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات امراة فرنسية تفقد بصرها مؤقتا بسبب "صبغة شعر" .. ما الذي حدث ؟

ارشيفية

فلسطين الجيش الإسرائيلي: صاروخان أطلقا على عسقلان

السنوار

فلسطين صحيفة بريطانية تحذف تقريرا عن السنوار وتعتذر لقرائها

تعبيرية

طب وصحة لماذا قد يجد بعض الأشخاص صعوبة كبيرة في إنقاص الوزن؟

ارشيفية

أخبار محلية توزيع مساعدات على 280 من أسر المهندسين المحاصرين شمال غزة

تعبيرية

طب وصحة طبيب يدعو إلى عدم قياس النوم بعدد الساعات

أرشيفية

أخبار محلية بابا الفاتيكان يشيد بجهود الملك لنصرة غزة

الجلالي

عربي ودولي الأسد يكلف الجلالي بتشكيل الحكومة الجديدة



 

الأكثر مشاهدة