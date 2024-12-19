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الأردنيون على موعد مع خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 19-12-2024 07:10 ص
الوكيل الإخباري-يترقب المقترضون الأردنيون قرار  البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بما فيها القروض بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة خلال عام .اضافة اعلان


ويأتي قرار البنك المركزي المرتقب للحفاظ على قوة الدينار الأردني وهوامش الصرف مع الدولار الأميركي.

 وكان قد اعلن الفيدرالي الأمريكي مساء الاربعاء خفض  أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لتصل إلى نطاق بين 4.25% و4.5% تماشيا مع التوقعات.

يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بدأ خفّض الفائدة في سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75 و5%، ثم خفضها بواقع 25 نقطة في الاجتماع التالي في نوفمبر الماضي لتصل إلى نطاق بين 4.50% و4.75%.
 
gnews

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