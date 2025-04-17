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الأردن .. أسعار الذهب تستقر عند أسعار قياسية

سبائك ذهب
سبائك ذهب
 
الخميس، 17-04-2025 10:19 ص
الوكيل الإخباري- أصدرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة الأردنية الهاشمية، مساء اليوم الخميس، التسعيرة اليومية الرسمية لبيع وشراء الذهب في الأسواق المحلية، والتي أظهرت استقرارًا في أسعار مختلف العيارات.اضافة اعلان


ووفقًا للتسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 ، 77،5 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء75،1 دينارًا.
أما عيار 21 فقد بلغ سعر بيعه 67،9 دينارًا، وسعر شرائه 65،9 دينارًا.

فيما سجّل الذهب من عيار 18 سعر بيع بلغ 60،4 دينارًا للغرام الواحد، وسعر شراء عند 56،4 دينارًا، أما عيار 14 قيراطًا فقد وصل سعر بيعه إلى 45.900 دينارًا، وسعر شرائه 41.300 دينارًا.
 
gnews

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