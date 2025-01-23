الأردن.. أسعار الذهب تستقر عند مستويات قياسية

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 49.3 دينارا، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 63.6 دينارا.
وتاليا التسعيرة:
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