الأردن.. أسعار الذهب تستقر عند مستويات قياسية

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الخميس، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين 55.6 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 49.3 دينارا، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 63.6 دينارا.



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